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Utgått
Exakt temperaturkontroll
Vårdande joniseringsfunktion
Endast 10 sek uppvärmningstid
Digitala temperaturinställningar
Professionella titanbelagda plattor för bästa möjliga värmeöverföring. Den här överlägsna plattan är tålig och överför värme snabbt, vilket resulterar i snabb och slät plattning.
De rörliga plattorna flyttar sig när för mycket tryck tillämpas under plattningen. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.
De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.
4.6
av 5
149
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Helen.v
29/09/2022
España
La mejor plancha
Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.
Fördelar
La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido
Nackdelar
Ninguna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Diana Os
12/04/2022
Deutschland
Philips anställd
Verifierad köpare
Perfekter Beruf
[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden
Fördelar
Preis und Qualität
Nackdelar
Farbe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
JanineTo
18/02/2022
Deutschland
Super Artikel für optimale Glättung
Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter