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  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
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  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning
  • Rörliga plattor i titanium för snabb användning

Utgått

Prestige ProPlattång

HPS930/00

4.6
| (149) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Rörliga plattor i titanium för snabb användning
Philips Pro Plattång är vår bästa plattång. Den har rörliga plattor i titanium för bästa möjliga värmeöverföring med minsta möjliga skada på håret. Plattången blir varm på enbart 10 sekunder och har en digital temperaturkontroll.
Visa alla fördelar

Rörliga plattor i titanium för snabb användning

  • Exakt temperaturkontroll

  • Vårdande joniseringsfunktion

  • Endast 10 sek uppvärmningstid

  • Digitala temperaturinställningar

Titanbelagda plattor för snabb och slät plattning

Titanbelagda plattor för snabb och slät plattning

Professionella titanbelagda plattor för bästa möjliga värmeöverföring. Den här överlägsna plattan är tålig och överför värme snabbt, vilket resulterar i snabb och slät plattning.

Förhindra att hårstrån går av med rörliga plattor

Förhindra att hårstrån går av med rörliga plattor

De rörliga plattorna flyttar sig när för mycket tryck tillämpas under plattningen. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

149

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

29/09/2022

España

España

La mejor plancha

Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.

Fördelar

La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido

Nackdelar

Ninguna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

12/04/2022

Deutschland

Deutschland

Philips anställd

Verifierad köpare

Perfekter Beruf

[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden

Fördelar

Preis und Qualität

Nackdelar

Farbe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Super Artikel für optimale Glättung

Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

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