Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
60 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
60 dagars ångerrätt
Black Friday
Spara upp till 50 % på våra bästa erbjudanden!
05
d
Dagar
16
t
Timmar
52
m
Minuter
35
s
Sekunder
Utgått
HQ3/40
Förnya för bättre resultat
För att upprätthålla maximala prestanda i din rakapparat från Philips bör du byta ut rakhuvudena vartannat år
Lift & Cut
3 huvuden
System med dubbla blad: det första bladet lyfter, det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Bladsystemet lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Gå till reservdelar och tillbehör
Recensioner