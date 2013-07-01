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Utgått
Hudnära rakning
Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.
Lift & Cut
3 huvuden
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
4.2
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads
stekker6
14/03/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 Scherköpfe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ5/50 Scherköpfe