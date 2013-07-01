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Utgått

rakhuvuden

HQ5/50

4.2

| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Hudnära rakning

Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.

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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Lift & Cut

  • 3 huvuden

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Microgroove för en närmare rakning

Microgroove för en närmare rakning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3
2

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 shaving heads

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 Scherköpfe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ5/50 Scherköpfe

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