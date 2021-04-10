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Restoration KitÅterställningskit för strålkastare

HRK00XM

3.5

| (11) Recensioner

Se tydligt, kör säkrare

I jämförelse med annan utrustning som kräver eldrivna verktyg ger vår avancerade teknik perfekta resultat med minimal ansträngning och är enkel att använda. I fyra enkla steg kan konsumenterna få professionella resultat utan några eldrivna verktyg.

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Med UV-skydd

Se tydligt, kör säkrare

  • Med UV-skydd

Rengör båda strålkastarna

Det här kitet innehåller allt du behöver för att rengöra två bilstrålkastare: 1 flaska vattenbaserat förbehandlingsmedel (29,5 ml), 1 flaska rengörings-/putsmedel (29,5 ml), 1 flaska med glansåterställande/-givande medel (29,5 ml), 1 bit grovt sandpapper (600), 1 bit medelgrovt sandpapper (1 500), 1 bit fint sandpapper (2 000), 10 pappershanddukar, 1 par handskar (universalstorlek)

Högkvalitativ och kostnadseffektiv

Högkvalitativ och kostnadseffektiv

Inga eldrivna verktyg krävs

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

11

Recensioner

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Fördelar

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Nackdelar

Hieman epäselvät ohjeet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Datum för användning 2021-03-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Datum för användning 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

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