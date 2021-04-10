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30 dagars ångerrätt
HRK00XM
Se tydligt, kör säkrare
I jämförelse med annan utrustning som kräver eldrivna verktyg ger vår avancerade teknik perfekta resultat med minimal ansträngning och är enkel att använda. I fyra enkla steg kan konsumenterna få professionella resultat utan några eldrivna verktyg.
Med UV-skydd
Det här kitet innehåller allt du behöver för att rengöra två bilstrålkastare: 1 flaska vattenbaserat förbehandlingsmedel (29,5 ml), 1 flaska rengörings-/putsmedel (29,5 ml), 1 flaska med glansåterställande/-givande medel (29,5 ml), 1 bit grovt sandpapper (600), 1 bit medelgrovt sandpapper (1 500), 1 bit fint sandpapper (2 000), 10 pappershanddukar, 1 par handskar (universalstorlek)
3.5
av 5
11
Recensioner
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Fördelar
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Nackdelar
Hieman epäselvät ohjeet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Datum för användning 2021-03-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Datum för användning 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari