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Utgått
HTL5160B/12
Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler
Uppgradera TV:n med förbättrad röstskärpa och virtuellt surroundljud för en bättre bioupplevelse. Börja lyssna på ljud av hög kvalitet och smidig uppspelning med de musikappar du gillar bäst med den här Google Cast-aktiverade SoundBar-enheten.
3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer
Google Cast och Spotify Connect
Bluetooth och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång (ARC)
2-vägshögtalare för bästa klarhet och explosivt dynamiskt omfång
Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med smidig NFC-teknik (Near Field Communication). Du behöver bara föra den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan mot NFC-området på en SoundStage för att sätta på den, starta Bluetooth®-hopparning och börja strömma musik.
Med Spotify Connect kan du enkelt utforska musikutbudet samt söka bland och spela upp musik i alla rum genom att använda en smartenhet som fjärrkontroll. Med en direktanslutning till Spotify kan du lyssna på musik direkt från molnet så att du samtidigt kan använda enheten för samtal och videoklipp och till och med lämna uppspelningsområdet utan att behöva pausa musiken. Den här typen av användning drar också mindre batteriström, eftersom mängden energi som förbrukas vid musikuppspelningen har minimerats. Du har tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – från de färdiga listorna till den höga samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att upptäcka ny musik och lyssna på den när den är som bäst!
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3.2
av 5
27
Recensioner
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTL5160B Soundbar speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Den här recensionen skrevs för HTL5160B Barre de son
Den här recensionen skrevs för HTL5160B Barre de son
Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTL5160B SoundBar-luidspreker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTL5160B SoundBar-luidspreker
Tillgängligheten för musiktjänsterna varierar beroende på land. Besök webbplatsen för den relevanta musiktjänsten för mer information.
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