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Utgått

SoundBar-högtalare

HTL5160B/12

3.2

| (27) Recensioner

Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

Uppgradera TV:n med förbättrad röstskärpa och virtuellt surroundljud för en bättre bioupplevelse. Börja lyssna på ljud av hög kvalitet och smidig uppspelning med de musikappar du gillar bäst med den här Google Cast-aktiverade SoundBar-enheten.

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Med Google Cast och Spotify Connect

Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

  • 3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer

  • Google Cast och Spotify Connect

  • Bluetooth och NFC

  • 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC)

2-vägshögtalare för bästa klarhet och dynamiskt omfång

2-vägshögtalare för bästa klarhet och dynamiskt omfång

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Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihopparning

Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihopparning

Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med smidig NFC-teknik (Near Field Communication). Du behöver bara föra den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan mot NFC-området på en SoundStage för att sätta på den, starta Bluetooth®-hopparning och börja strömma musik.

Spotify Connect för en enkel app-användning

Spotify Connect för en enkel app-användning

Med Spotify Connect kan du enkelt utforska musikutbudet samt söka bland och spela upp musik i alla rum genom att använda en smartenhet som fjärrkontroll. Med en direktanslutning till Spotify kan du lyssna på musik direkt från molnet så att du samtidigt kan använda enheten för samtal och videoklipp och till och med lämna uppspelningsområdet utan att behöva pausa musiken. Den här typen av användning drar också mindre batteriström, eftersom mängden energi som förbrukas vid musikuppspelningen har minimerats. Du har tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – från de färdiga listorna till den höga samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att upptäcka ny musik och lyssna på den när den är som bäst!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

27

Recensioner

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5160B Soundbar speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5160B Soundbar speaker

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Den här recensionen skrevs för HTL5160B Barre de son

Den här recensionen skrevs för HTL5160B Barre de son

26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5160B SoundBar-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5160B SoundBar-luidspreker

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Tillgängligheten för musiktjänsterna varierar beroende på land. Besök webbplatsen för den relevanta musiktjänsten för mer information.

  2. Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.