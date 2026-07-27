Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det enkelt att hitta rätt placering. Placera munstyckesspetsen strax ovanför tandköttskanten, tryck försiktigt så att munstyckesspetsen är i kontakt med tandköttskanten och tänderna och dra från en tand till nästa.