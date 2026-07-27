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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle
  • En kraftfull vattenstråle

Utgått

Philips Sonicare F1 Standard nozzleMunstycke till mundusch

HX3042/00

En kraftfull vattenstråle
Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.
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HX3826/31

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HX3826/33

Cordless Power Flosser 3000

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DiamondClean 9000

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Cordless Power Flosser 3000

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DiamondClean 9000

HX991B

HX3886/43

För regelbunden rengöring

En kraftfull vattenstråle

  • 2 munstycken

F1 Standardmunstycke för regelbunden rengöring

F1 Standardmunstycke för regelbunden rengöring

Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.

Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det enkelt att hitta rätt placering. Placera munstyckesspetsen strax ovanför tandköttskanten, tryck försiktigt så att munstyckesspetsen är i kontakt med tandköttskanten och tänderna och dra från en tand till nästa.

Tekniska specifikationer

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