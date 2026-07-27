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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Utgått
HX3042/00
2 munstycken
Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.
Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det enkelt att hitta rätt placering. Placera munstyckesspetsen strax ovanför tandköttskanten, tryck försiktigt så att munstyckesspetsen är i kontakt med tandköttskanten och tänderna och dra från en tand till nästa.
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