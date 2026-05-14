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  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten
  • Komplett munvård, även under tandköttskanten

Philips Sonicare Trådlös Power Flosser 3000Mundusch

HX3826/33

3.7
| (91) Recensioner
Komplett munvård, även under tandköttskanten
Få komplett munvård med Philips Sonicare sladdlös Power Flosser 3000. Quad Stream-teknik ger friskare tandkött på 2 veckor. Den rengör på djupet mellan tänderna och under tandköttskanten, och tar bort upp till 99 % av placken samtidigt som den är varsam mot tandköttet*
Visa alla fördelar

Tar bort upp till 99 % av placken under tandköttskanten*

Komplett munvård, även under tandköttskanten

  • Tar bort upp till 99,9 % av placken

  • 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer

  • Fullständig rengöring på 60 sekunder

  • 250 ml behållare

  • Snabb universell laddning med USB-A till liten kontaktkabel

Quad Stream-teknik: varsam men ändå effektiv plackborttagning

Quad Stream-teknik: varsam men ändå effektiv plackborttagning

Quad Stream-tekniken med sitt unika X-formade munstycke täcker varsamt en större yta. De varsamma men effektiva vattenstrålarna är noggrant vinklade för att nå ställen som tandborstningen inte når – ända in i fickorna 6 mm under tandköttskanten där plack kan samlas – och tar bort upp till 99 % av placken på ett varsamt sätt*.

Upp till dubbelt så effektiv när det gäller att ta bort plack**

Upp till dubbelt så effektiv när det gäller att ta bort plack**

Quad Stream-tekniken är kliniskt testad och har bevisats ge friskare tandkött. Sonicare sladdlösa Power Flosser 3000 är upp till dubbelt så effektiv som interdentalborstar när det gäller att ta bort plack**. Ger friskare tandkött på bara två veckor**.

Skjutbar vattenbehållare på 250 ml som är lätt att fylla på för en komplett rengöring på 60 sek***

Skjutbar vattenbehållare på 250 ml som är lätt att fylla på för en komplett rengöring på 60 sek***

Den lättpåfyllda och löstagbara vattenbehållaren på 250 ml rymmer tillräckligt med vatten för en behandling på 60 sekunder, och till och med upp till 90 sekunder i Deep Clean-läget. Du behöver inte avbryta för att fylla på under tiden! Innan nästa användning vrider du loss behållaren och fyller på den uppifrån, eller använder du påfyllningsöppningen på sidan. Låt öppningen stå öppen efter användning så att behållaren torkar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

91

Recensioner

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Fördelar

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Nackdelar

R.A.S

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

09/05/2026

España

España

Me encanta

Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!

Fördelar

Limpieza profunda

Nackdelar

No veo fallos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

Den här recensionen skrevs för Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Den här recensionen skrevs för Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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Ansvarsfriskrivningar

  1. I en labbundersökning med Quad Stream-munstycke på upp till 6 mm parodontala fickor

  2. Undersökning utförd i USA med 372 deltagare 2022

  3. I Clean-läge

  4. Baserat på en rengöring per dag som varar i en minut

  5. I en in vitro-undersökning, de faktiska resultaten kan variera

  6. Jämfört med Classic Jet Tip, i en labbundersökning, faktiska resultat kan variera

  7. I Deep Clean-läge