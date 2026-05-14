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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX3826/33
Tar bort upp till 99,9 % av placken
2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer
Fullständig rengöring på 60 sekunder
250 ml behållare
Snabb universell laddning med USB-A till liten kontaktkabel
Quad Stream-tekniken med sitt unika X-formade munstycke täcker varsamt en större yta. De varsamma men effektiva vattenstrålarna är noggrant vinklade för att nå ställen som tandborstningen inte når – ända in i fickorna 6 mm under tandköttskanten där plack kan samlas – och tar bort upp till 99 % av placken på ett varsamt sätt*.
Quad Stream-tekniken är kliniskt testad och har bevisats ge friskare tandkött. Sonicare sladdlösa Power Flosser 3000 är upp till dubbelt så effektiv som interdentalborstar när det gäller att ta bort plack**. Ger friskare tandkött på bara två veckor**.
Den lättpåfyllda och löstagbara vattenbehållaren på 250 ml rymmer tillräckligt med vatten för en behandling på 60 sekunder, och till och med upp till 90 sekunder i Deep Clean-läget. Du behöver inte avbryta för att fylla på under tiden! Innan nästa användning vrider du loss behållaren och fyller på den uppifrån, eller använder du påfyllningsöppningen på sidan. Låt öppningen stå öppen efter användning så att behållaren torkar.
3.7
av 5
91
Recensioner
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Fördelar
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Nackdelar
R.A.S
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
LaGeles
09/05/2026
España
Me encanta
Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!
Fördelar
Limpieza profunda
Nackdelar
No veo fallos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
Den här recensionen skrevs för Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Den här recensionen skrevs för Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
I en labbundersökning med Quad Stream-munstycke på upp till 6 mm parodontala fickor
Undersökning utförd i USA med 372 deltagare 2022
I Clean-läge
Baserat på en rengöring per dag som varar i en minut
I en in vitro-undersökning, de faktiska resultaten kan variera
Jämfört med Classic Jet Tip, i en labbundersökning, faktiska resultat kan variera
I Deep Clean-läge