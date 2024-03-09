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  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
  • Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.

Philips Sonicare S SensitiveSoniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX6052/07

4.4
| (32) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.
Philips Sonicare S Sensitive-tandborsthuvudet är perfekt för dem som vill ha lindring för smärtsamt känsliga tänder och tandkött. Du får en effektiv rengöring som är skonsam mot tandköttet.
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Överlägsen rengöring för känsliga tänder och tandkött

Extra skonsam rengöring. Extra mjuk komfort.

  • 2-pack

  • Standardstorlek

  • Klickfäste

  • För känsliga tänder/känsligt tandkött

Tar bort mer plack än en vanlig tandborste

Tar bort mer plack än en vanlig tandborste

Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort mer plack än en manuell tandborste – det är kliniskt bevisat!

Innovativ borstdesign som mjukt för bort plack

Innovativ borstdesign som mjukt för bort plack

Philips Sonicare Sensitive-tandborsthuvudet har extra mjuka borststrån som rengör skonsamt och effektivt. Borststråna är formade efter tändernas konturer och ger en mycket skonsam borstning. Finns även i mindre och kompaktare storlek för precisionsrengöring.

Klickas på så att det blir enkelt att fästa borsthuvudet

Klickas på så att det blir enkelt att fästa borsthuvudet

Sensitive-borsthuvudet passar perfekt till alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence. Klicka bara på och av när du ska byta eller rengöra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

32

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Fördelar

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Fördelar

Très souple

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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