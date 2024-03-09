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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
2-pack
Standardstorlek
Klickfäste
För känsliga tänder/känsligt tandkött
Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort mer plack än en manuell tandborste – det är kliniskt bevisat!
Philips Sonicare Sensitive-tandborsthuvudet har extra mjuka borststrån som rengör skonsamt och effektivt. Borststråna är formade efter tändernas konturer och ger en mycket skonsam borstning. Finns även i mindre och kompaktare storlek för precisionsrengöring.
Sensitive-borsthuvudet passar perfekt till alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence. Klicka bara på och av när du ska byta eller rengöra.
4.4
av 5
32
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Fördelar
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Fördelar
Très souple
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste