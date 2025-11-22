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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX9917/89
HX992B
Tar bort 20 gånger mer plack*
Upp till 15 gånger friskare tandkött**
Visuell trycksensor
4 lägen och 3 intensitetsnivåer
Alla borstar olika, så vi har utformat det här borsthuvudet med borststrån i flera vinklar för att hålla plackborttagningen på rätt kurs oavsett teknik. Vårt All-in-One A3-borsthuvud ger vår bästa rengöring – det tar bort upp till 20 gånger mer plack, ger 15 gånger friskare tandkött på sex veckor och upp till 100 % mer fläckborttagning på mindre än två dagar jämfört med en manuell tandborste.
Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 62 000 borströrelser per minut. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den här elektriska tandborsten från Sonicare har en ljusring vid basen som varsamt signalerar om du trycker för hårt. Lätta bara på trycket när den lyser för att skydda tandköttet.
4.4
av 5
433
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Anders_320d
22/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
En jättebra produkt
Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Hälsingestinta
03/07/2025
Sverige
Verifierad köpare
Toppen produkt
Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut
Fördelar
Laddbart fodral till resan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Pandis00
18/06/2025
Sverige
Del av marknadsföring
En sjukt bra eltandborste!
Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)
Fördelar
Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Jämfört med en manuell tandborste.
Efter sex veckor jämfört med en manuell tandborste.
På mindre än två dagar jämfört med en manuell tandborste.