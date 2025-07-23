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Philips Sonicare W2 Optimal White4x Soniska tandborsthuvuden - Vit

HX6064/10

4.6
| (380) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Upp till 100 % vitare tänder på bara en vecka*
Tandborsthuvudet W2 Optimal White är perfekt för dig som vill gå längre än till en grundlig rengöring och även ta bort ytliga fläckar så att du får ett bländande vitt leende. Tandborsthuvudet passar även utmärkt för att hålla tänderna vita mellan professionella blekningsbehandlingar.
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Kompatibla produkter
Series 5300

Series 5300
Laddningsbar tandborste

HX710A

HX7108/04

Series 5500

Series 5500
Laddningsbar tandborste

HX711B

HX7119/02

Series 5300

Series 5300
Laddningsbar tandborste

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Laddningsbar tandborste

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
Laddningsbar tandborste

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Laddningsbar tandborste

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Laddningsbar tandborste

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Laddningsbar tandborste

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Laddningsbar tandborste

HX711A

HX7119/01

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonisk eltandborste

HX680C

HX6803/04

Byt ut var 3:e månad för optimala resultat

Upp till 100 % vitare tänder på bara en vecka*

  • Upp till 7 gånger mer plackborttagning

  • Upp till 100 % vitare tänder

  • Medium mjuk borst

  • Kompatibel med alla Sonicare-handtag utom Philips One och Kids

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste.

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat**

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat**

Med vår funktion för BrushSync™-parning** får du alltid bästa möjliga rengöring. Philips Sonicare W2 Optimal White-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag**, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för utomordentlig blekning. Allt du behöver göra är att börja borsta.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

380

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

23/07/2025

Sverige

Sverige

Nytt borst huvud

Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker

Fördelar

Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

21/07/2025

Sverige

Sverige

Strålande resultat varje gång!

Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.

Fördelar

Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

20/07/2025

Sverige

Sverige

Vit blir vitare

Mycket bra funktion, märkbar skillnad mot tidigare borstar.

Fördelar

Håller vad som lovas

Nackdelar

Har inte känt någon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

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  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag