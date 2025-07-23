Upp till 100 % vitare tänder på bara en vecka*

Tandborsthuvudet W2 Optimal White är perfekt för dig som vill gå längre än till en grundlig rengöring och även ta bort ytliga fläckar så att du får ett bländande vitt leende. Tandborsthuvudet passar även utmärkt för att hålla tänderna vita mellan professionella blekningsbehandlingar.