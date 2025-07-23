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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX680C
HX6803/04
Upp till 7 gånger mer plackborttagning
Upp till 100 % vitare tänder
Medium mjuk borst
Kompatibel med alla Sonicare-handtag utom Philips One och Kids
Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste.
DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.
Med vår funktion för BrushSync™-parning** får du alltid bästa möjliga rengöring. Philips Sonicare W2 Optimal White-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag**, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för utomordentlig blekning. Allt du behöver göra är att börja borsta.
4.6
av 5
380
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Jaacobsson
23/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Nytt borst huvud
Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker
Fördelar
Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Mellsten
21/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Strålande resultat varje gång!
Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.
Fördelar
Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
BPer
20/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Vit blir vitare
Mycket bra funktion, märkbar skillnad mot tidigare borstar.
Fördelar
Håller vad som lovas
Nackdelar
Har inte känt någon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag