Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX6907/01
HX6160D
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
UV-rengöringsteknik
Rengör 2 borsthuvuden**
Rengör utan kemikalier
Laddar 1 tandborste***
Omge dina borsthuvuden med rengörande ljus: UV-rengörarens reflektor fördelar rengörande ljus runt hela borsthuvudets topp för optimala resultat.
Tryck på knappen en gång för att aktivera UV-rengöraren.
Enkel och säker: UV-rengöraren stängs av efter att den tio minuter långa rengöringscykeln är slutförd.
4.6
av 5
22
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Killer67
19/04/2021
Italia
Verifierad köpare
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Del av marknadsföring
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Fördelar
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Del av marknadsföring
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
H.A., E-Coli, S mutans, HSV-1. För användning med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) och Premium Plaque Control (C3).
kompatibel med alla borsthuvuden för vuxna som klickas på