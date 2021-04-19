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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
  • Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*

UV SanitizerUV-rengörare

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*
Håll Sonicare-borsthuvudena rena med vår specialframtagna UV-rengöringsteknik. Den dödar upp till 99 % av alla bakterier och virus*, utan att använda några kemikalier.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

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Dödar upp till 99 % av alla bakterier och virus*

Hjälper till att döda bakterier och baciller på borsthuvuden*

  • UV-rengöringsteknik

  • Rengör 2 borsthuvuden**

  • Rengör utan kemikalier

  • Laddar 1 tandborste***

Borsthuvudena omges av rengörande ljus

Borsthuvudena omges av rengörande ljus

Omge dina borsthuvuden med rengörande ljus: UV-rengörarens reflektor fördelar rengörande ljus runt hela borsthuvudets topp för optimala resultat.

Rengör borsthuvudena** med en knapptryckning

Rengör borsthuvudena** med en knapptryckning

Tryck på knappen en gång för att aktivera UV-rengöraren.

Stängs av efter tio minuters rengöring

Stängs av efter tio minuters rengöring

Enkel och säker: UV-rengöraren stängs av efter att den tio minuter långa rengöringscykeln är slutförd.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

22

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Verifierad köpare

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Fördelar

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. H.A., E-Coli, S mutans, HSV-1. För användning med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) och Premium Plaque Control (C3).

  2. kompatibel med alla borsthuvuden för vuxna som klickas på