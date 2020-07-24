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    • Renare tänder. Fint ska det vara. Renare tänder. Fint ska det vara. Renare tänder. Fint ska det vara.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonisk eltandborste

      HX6483/52

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Renare tänder. Fint ska det vara.

      Känn skillnaden med en skonsam rengöring med vår trycksensor samtidigt som du tar bort upp till tio gånger mer plack än med en manuell tandborste

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Sonisk eltandborste

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      Renare tänder. Fint ska det vara.

      Tar bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste

      • Inbyggd trycksensor
      • Två rengöringslägen
      • 1 st BrushSync-funktion
      Större ytkontakt för att ta bort plack

      Större ytkontakt för att ta bort plack

      C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

      En liten påminnelse om att ta det lugnt och försiktigt

      En liten påminnelse om att ta det lugnt och försiktigt

      Patienter kanske inte märker om de borstar för hårt, men deras tandborste gör det. Om patienter börjar trycka hårt mot tandköttet avger tandborsten ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket.

      Clean- och Gum Care-läge

      Clean- och Gum Care-läge

      Oavsett om du vill fokusera på att ta bort plack eller få ett friskt tandkött och hålla det friskt, så har den här borsten ett läge för dig: Clean-läget ger en överlägsen rengöring, medan Gum Care-läget ger en extra minut av borstning med reducerad effekt, så att du kan massera tandköttet försiktigt.

      Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

      Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

      En mikrochip-aktiverad teknik som känner av och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Det smarta handtaget och smarta borsthuvudet är en kraftfull kombination som aktiverar påminnelse av smart borsthuvud.

      Patienter får ut mesta möjliga från sina borsthuvuden

      Patienter får ut mesta möjliga från sina borsthuvuden

      Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men vi har tagit hand om det också: Vår smarta borstigenkänningsteknik registrerar hur länge patienter har använt sitt borsthuvud och hur hårt de har borstat. En lampa på handtaget meddelar när det är dags att byta borsthuvud. På så sätt kan de vara säkra på att deras borsthuvud konsekvent gör ett fantastiskt jobb.

      Ett bra sätt att vänja sig vid din nya tandborste

      Ett bra sätt att vänja sig vid din nya tandborste

      Det kan ta ett tag att vänja sig vid att börja med något nytt. Det är därför som vårt mjukstartsprogram ger dig möjligheten att gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.

      Uppmuntran att borsta noggrant

      Uppmuntran att borsta noggrant

      QuadPacer informerar patienter när de har ägnat precis rätt mängd tid åt rengöring av alla tänder i munnen medan vår SmarTimer informerar dem när de har borstat i de rekommenderade två minuterna.

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        110–220 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        Upp till 2 veckor
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W

      • Design och finish

        Färg
        Vit mint

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen
        Skaftkompatibilitet
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Borstningstid
        Upp till 2 veckor

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 ProtectiveClean
        Borsthuvuden
        • 1 C3 Premium Plaque Control
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White, kompakt
        Resefodral
        Hårt resefodral
        Laddare
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      • Rengöringsprestanda

        Prestanda
        Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
        Hälsofördelar
        Bidrar till att minska risken för hål
        Hastighet
        Upp till 62000 borströrelser/min
        Timer
        Quadpacer och SmarTimer
        Tryckfeedback
        Handtag som vibrerar för att varna användaren

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring
        Tandköttsvård
        Masserar tandköttet varsamt

      • Smart-sensorteknologi

        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud
        Trycksensor
        Varnar när du borstar för hårt

      Badge-D2C

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      • Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
      • * jämfört med DiamondClean

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