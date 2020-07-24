Patienter får ut mesta möjliga från sina borsthuvuden

Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men vi har tagit hand om det också: Vår smarta borstigenkänningsteknik registrerar hur länge patienter har använt sitt borsthuvud och hur hårt de har borstat. En lampa på handtaget meddelar när det är dags att byta borsthuvud. På så sätt kan de vara säkra på att deras borsthuvud konsekvent gör ett fantastiskt jobb.