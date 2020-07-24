HX6483/52
Renare tänder. Fint ska det vara.
Känn skillnaden med en skonsam rengöring med vår trycksensor samtidigt som du tar bort upp till tio gånger mer plack än med en manuell tandborsteLäs mer om produkten
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Sonisk eltandborste
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C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.
Patienter kanske inte märker om de borstar för hårt, men deras tandborste gör det. Om patienter börjar trycka hårt mot tandköttet avger tandborsten ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket.
Oavsett om du vill fokusera på att ta bort plack eller få ett friskt tandkött och hålla det friskt, så har den här borsten ett läge för dig: Clean-läget ger en överlägsen rengöring, medan Gum Care-läget ger en extra minut av borstning med reducerad effekt, så att du kan massera tandköttet försiktigt.
En mikrochip-aktiverad teknik som känner av och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Det smarta handtaget och smarta borsthuvudet är en kraftfull kombination som aktiverar påminnelse av smart borsthuvud.
Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men vi har tagit hand om det också: Vår smarta borstigenkänningsteknik registrerar hur länge patienter har använt sitt borsthuvud och hur hårt de har borstat. En lampa på handtaget meddelar när det är dags att byta borsthuvud. På så sätt kan de vara säkra på att deras borsthuvud konsekvent gör ett fantastiskt jobb.
Det kan ta ett tag att vänja sig vid att börja med något nytt. Det är därför som vårt mjukstartsprogram ger dig möjligheten att gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.
QuadPacer informerar patienter när de har ägnat precis rätt mängd tid åt rengöring av alla tänder i munnen medan vår SmarTimer informerar dem när de har borstat i de rekommenderade två minuterna.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
Effekt
Tekniska specifikationer
Design och finish
Service
Lättanvänd
Medföljande tillbehör
Rengöringsprestanda
Lägen
Smart-sensorteknologi
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