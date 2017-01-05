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Utgått
HX8111/02
Philips AirFloss - Enklare och snabbare än vanlig tandtråd
Du som inte använder tandtråd kommer inte åt bakterierna som samlas mellan tänderna och orsakar infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss gör du rent mellan tänderna på bara 60 sekunder. Det är mycket enkelt: bara peka och tryck. AirFloss tar bort till 99 % mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste. <br>Philips Sonicare AirFloss har belönats med designpriserna reddot Design Award 2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 och Design Excellence Award. “Upplevelsen är verkligen, verkligen trevlig”, skriver The Financial Times helgmagasin How To Spend It.
Laddningsbar
med 1 munstycke
Microburst-teknik som ger en snabb spray av tryckluft och mikrovattendroppar för rengöring där tandborsten inte når
Enkel enknappsanvändning för rengöring på 60 sekunder.
Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att nå även på svåråtkomliga ställen
3.7
av 5
774
Recensioner
Grodan
05/01/2017
Sverige
Reklamation
Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
MajaM
11/07/2016
Sverige
Magisk
Med denna produkt har min mun blivit topp ! Den är så lätt att använda att det längre ej finns några ursäkter. Jag är så nöjd att jag även köpte en till min bästa vän, som även hon är mycket nöjd. Airfloss vill jag verkligen rekomendera.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Presho
16/08/2013
Sverige
Perfekt även för implantbryggans mellanrum!
som jag sa, guld värt för oss med implantbyggan, då mellanrum mot käkbenet är jobbig att hålla rent, varierande storlekar av mellanrumsborstar och skador i tandköttet av spetsen då man lätt vinklar fel är nått jag inte lider av nu tack varre denna produkten! Tackar till Philips designers att dem utveklat denna produkten, tippsar bara att munstycken kan gärna ha något större innre dimameter för att täcka en större område, kanske platt och bredare för att täcka skruvarna och sidorena samtidigt?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Jämfört med endast manuell tandborstning