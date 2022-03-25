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08
d
Dagar
14
t
Timmar
37
m
Minuter
03
s
Sekunder
Laddning för Sonicare-tandborstar
Den här laddningsbasen är kompatibel med de flesta elektriska Philips Sonicare-tandborstar och AirFloss-enheter.
HX6322/12
HX6352/11
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
Vit
Europeiska länder
Sladdlängd: 95 cm
2 stift
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.