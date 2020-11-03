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Utgått
HX8211/02
Förebygg inflammation i tandköttet med AirFloss!
Philips Sonicare AirFloss 1.5 är ett innovativt komplement till din tandborste för dig som inte brukar använda tandtråd. AirFloss gör rent mellan tänderna på bara 30 sekunder. Så förebygger du karies, inflammation i tandköttet och dålig andedräkt. <br>De olikfärgade munstyckena gör dessutom att du kan dela på en AirFloss inom familjen. ”Just a nice fresh feeling. I’m hooked”, skriver tidskriften COSMOPOLITAN. <br>*84% av Smartson-testpiloter rekommenderar Philips Sonicare AirFloss 1.5. Testa i 60 dagar!
med 1 munstycke
Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.
Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.
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3.8
av 5
786
Recensioner
03/11/2020
Sverige
Verifierad köpare
Superbra produkt. Enkelt och skönt
Blir fräsh snabbt i munnen och mellan tänderna. Har dock inte varit till tandläkaren efter att jag började använda produkten. Det ska bli spännande och se om hen tycker att det ser bra ut efteresom jag hade svårt att köra med tandtråd innan och det syntes när jag gick till tandläkaren. Nu kör jag varje dag med denna och hoppas på effekt.
Fördelar
Snabbt och fräsht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Datum för användning 2020-07-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Datum för användning 2020-07-03
Mickey
10/10/2017
Sverige
Fungerar utmärkt. Lätt att använda och fungerar bättre än tandtråd.
Mycket bra produkt. Fungerar snabbt och smidigt för rengöring mellan tänderna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder
Alphonso
30/05/2017
Sverige
Super
Great alternative to flossing, so easy to use and nice design too.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable
än enbart med manuell tandborstning