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Utgått

Philips Sonicare AirFlossRent mellan tänderna på 30 sekunder

HX8211/02

3.8

| (786) Recensioner

Förebygg inflammation i tandköttet med AirFloss!

Philips Sonicare AirFloss 1.5 är ett innovativt komplement till din tandborste för dig som inte brukar använda tandtråd. AirFloss gör rent mellan tänderna på bara 30 sekunder. Så förebygger du karies, inflammation i tandköttet och dålig andedräkt. <br>De olikfärgade munstyckena gör dessutom att du kan dela på en AirFloss inom familjen. ”Just a nice fresh feeling. I’m hooked”, skriver tidskriften COSMOPOLITAN. <br>*84% av Smartson-testpiloter rekommenderar Philips Sonicare AirFloss 1.5. Testa i 60 dagar!

Visa alla fördelar

Rent mellan tänderna på endast 30 sekunder. Rekommenderas av 84 %!*

Förebygg inflammation i tandköttet med AirFloss!

  • med 1 munstycke

Luft- och mikrodroppteknik

Luft- och mikrodroppteknik

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

786

Recensioner

03/11/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Superbra produkt. Enkelt och skönt

Blir fräsh snabbt i munnen och mellan tänderna. Har dock inte varit till tandläkaren efter att jag började använda produkten. Det ska bli spännande och se om hen tycker att det ser bra ut efteresom jag hade svårt att köra med tandtråd innan och det syntes när jag gick till tandläkaren. Nu kör jag varje dag med denna och hoppas på effekt.

Fördelar

Snabbt och fräsht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Datum för användning 2020-07-03

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Datum för användning 2020-07-03

10/10/2017

Sverige

Sverige

Fungerar utmärkt. Lätt att använda och fungerar bättre än tandtråd.

Mycket bra produkt. Fungerar snabbt och smidigt för rengöring mellan tänderna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

30/05/2017

Sverige

Sverige

Super

Great alternative to flossing, so easy to use and nice design too.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable

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  1. än enbart med manuell tandborstning