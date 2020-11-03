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30 dagars ångerrätt

  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
  • Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Utgått

Philips Sonicare AirFlossRent mellan tänderna på 30 sekunder

HX8221/02

3.8
| (786) Recensioner
Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt alternativ för rengöring mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack på svåråtkomliga ställen.
Visa alla fördelar

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

  • Rosa, med 1 munstycke

Teknik som rengör med en knapptryckning

Teknik som rengör med en knapptryckning

I AirFloss används unik luft- och mikrodroppteknik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett musklick att använda aktiveringsknappen.

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Ger ett friskare tandkött på bara två veckor

Ger ett friskare tandkött på bara två veckor

Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

786

Recensioner

03/11/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Superbra produkt. Enkelt och skönt

Blir fräsh snabbt i munnen och mellan tänderna. Har dock inte varit till tandläkaren efter att jag började använda produkten. Det ska bli spännande och se om hen tycker att det ser bra ut efteresom jag hade svårt att köra med tandtråd innan och det syntes när jag gick till tandläkaren. Nu kör jag varje dag med denna och hoppas på effekt.

Fördelar

Snabbt och fräsht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

10/10/2017

Sverige

Sverige

Fungerar utmärkt. Lätt att använda och fungerar bättre än tandtråd.

Mycket bra produkt. Fungerar snabbt och smidigt för rengöring mellan tänderna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8211/02 Rent mellan tänderna på 30 sekunder

30/05/2017

Sverige

Sverige

Super

Great alternative to flossing, so easy to use and nice design too.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8221/02 Interdental - Rechargeable

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. än enbart med manuell tandborstning