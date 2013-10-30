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Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental, uppladdningsbart

HX8255/02

3.4

| (131) Recensioner

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss det enklaste sättet att börja rengöra mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack där borsten inte kommer åt.

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Tar bort plack där borsten inte kommer åt

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

  • med 3 munstycken

  • 1 munstyckshållare

  • Resefodral

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Tar bort mer plack mellan tänderna

Tar bort mer plack mellan tänderna

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

131

Recensioner

30/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy to use.

Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

10/09/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste

Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade

Fördelar

Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.

Nackdelar

Gibt keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Datum för användning 2021-09-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Datum för användning 2021-09-10

07/08/2019

Österreich

Österreich

Supper

Vom Philips Sonicare AirFloss zur Zahnzwischenraumreinigung bin ich so begeistert das ich mir nun auch ein weitertes Gerät Philips zugelegt habe. Bei der anwendung verwende ich jedoch kein Wasser sonder Mundspühlwaser da sonst der Strahl aus der Düse zu hart ist.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

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  1. än enbart med manuell tandborstning