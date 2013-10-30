Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
HX8255/02
Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.
För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss det enklaste sättet att börja rengöra mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack där borsten inte kommer åt.
med 3 munstycken
1 munstyckshållare
Resefodral
Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.
Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.
3.4
av 5
131
Recensioner
Ladybird148
30/10/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy to use.
Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Güni 53
10/09/2023
Deutschland
Das beste
Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade
Fördelar
Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.
Nackdelar
Gibt keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Datum för användning 2021-09-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Datum för användning 2021-09-10
Micha1965
07/08/2019
Österreich
Supper
Vom Philips Sonicare AirFloss zur Zahnzwischenraumreinigung bin ich so begeistert das ich mir nun auch ein weitertes Gerät Philips zugelegt habe. Bei der anwendung verwende ich jedoch kein Wasser sonder Mundspühlwaser da sonst der Strahl aus der Düse zu hart ist.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
än enbart med manuell tandborstning