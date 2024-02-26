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  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött
  • Tre luftpuffar ger friskare tandkött

Utgått

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – provversion

HX8341/01

3.7
| (934) Recensioner
Tre luftpuffar ger friskare tandkött
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** är kliniskt bevisat lika effektiv som tandtråd så att du får ett friskare tandkött.* Upp till 97 % av dem som inte använder tandtråd regelbundet och provade AirFloss Pro/Ultra, uppvisade ett friskare tandkött.*
Visa alla fördelar

Effektivt för dem som inte använder tandtråd regelbundet

Tre luftpuffar ger friskare tandkött

  • Ett munstycke

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av placken från behandlade områden.***

Luft- och mikrodroppteknik

Luft- och mikrodroppteknik

Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack vare vår unika teknik som kombinerar luft- och munsköljning eller vatten för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som användar tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

934

Recensioner

26/02/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ny effektiv tanndrensning

Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

05/08/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt produkt!

Väldig nöjd med produkten och kunde se effekten efter bara första veckans användning!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

07/07/2020

Sverige

Sverige

Utmärk

Hade gamla modellen funkade bra. köpte det nya Airfloss ULtra funkar kanon mycket nöjd

Fördelar

Rengör mellan tänder behöver inte använda tand tråd längre tand köttet blöder inte längre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

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Ansvarsfriskrivningar

  1. När den används tillsammans med en manuell tandborste och antimikrobiell sköljning i patienter med mild till måttlig gingivit. AirFloss har utformats för att hjälpa oregelbunda tandtrådsanvändare att utveckla dagliga rutiner för rengöring mellan tänderna. För mer information kan du besöka www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * *AirFloss Ultra och Pro är samma produkt men kan heta olika beroende på land och kanal.

  3. * * * Beroende på vilken flödesinställning som används