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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
4-pack
Standardstorlek
Klickfäste
BrushSync-parning
Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra långa borst hjälper till att ta bort mer plack på svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för ett friskt tandkött.
InterCare-borsthuvudet har extra långa, tätt sittande, högkvalitativa borst som tar hand om dold plack som sitter djupt mellan tänderna. Det är kliniskt påvisat att det minskar tandköttsblödningar och inflammationer på bara 2 veckor.
Med vår funktion för BrushSync™-lägesihopparning** får du alltid bästa möjliga rengöring. InterCare-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag**, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för en utomordentlig rengöring. Allt du behöver göra är att börja borsta.
4.7
av 5
112
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Flower23
25/06/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Best brush ive ever used
This brushes really good and the gaps in the teeth which no other brush has done for me! My teeth actually feel CLEAN after brushing them with this and I feel like they’re squeaky clean!
Fördelar
Really fast and gets all gaps in teeth
Nackdelar
No cons
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
RedPanda356827
23/06/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great new design
I am incredibly impressed with the new design of this toothbrush head. The innovative, extended bristles are an absolute game-changer. They effortlessly reach deep into the hard-to-reach creases and gaps that standard brushes usually miss. After just one use, my teeth felt significantly cleaner and smoother. If you're looking for a brush head that delivers a dentist-clean feeling without being harsh on your mouth, I highly recommend this one.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-02
Mike Jay
19/06/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Clean and fresh
These heads fit perfect on to my toothbrush, they are soft and the perfect size and leave your teeth feeling clean and fresh
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag