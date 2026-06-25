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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
  • Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*

Philips Sonicare i InterCareSoniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX9004/10

4.7
| (112) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*
Med avancerad tuftningsteknik och extra långa borststrån hjälper InterCare till att ta bort upp till sju gånger mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste och förbättrar munhälsan på bara två veckor.
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Rengör mellan tänderna och svåråtkomliga områden

Djupare räckvidd mellan tänderna. Överlägsen rengöring.*

  • 4-pack

  • Standardstorlek

  • Klickfäste

  • BrushSync-parning

Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*

Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*

Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra långa borst hjälper till att ta bort mer plack på svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för ett friskt tandkött.

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor

InterCare-borsthuvudet har extra långa, tätt sittande, högkvalitativa borst som tar hand om dold plack som sitter djupt mellan tänderna. Det är kliniskt påvisat att det minskar tandköttsblödningar och inflammationer på bara 2 veckor.

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat**

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat**

Med vår funktion för BrushSync™-lägesihopparning** får du alltid bästa möjliga rengöring. InterCare-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag**, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för en utomordentlig rengöring. Allt du behöver göra är att börja borsta.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

112

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Best brush ive ever used

This brushes really good and the gaps in the teeth which no other brush has done for me! My teeth actually feel CLEAN after brushing them with this and I feel like they’re squeaky clean!

Fördelar

Really fast and gets all gaps in teeth

Nackdelar

No cons

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

23/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great new design

I am incredibly impressed with the new design of this toothbrush head. The innovative, extended bristles are an absolute game-changer. They effortlessly reach deep into the hard-to-reach creases and gaps that standard brushes usually miss. After just one use, my teeth felt significantly cleaner and smoother. If you're looking for a brush head that delivers a dentist-clean feeling without being harsh on your mouth, I highly recommend this one.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-02

19/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Clean and fresh

These heads fit perfect on to my toothbrush, they are soft and the perfect size and leave your teeth feeling clean and fresh

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

Den här recensionen skrevs för I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag