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  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
  • Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder

Utgått

Philips SonicareStandardtandborste i mixförpackning

HX9073/33

4.8
| (33) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder
C3-borsthuvudet Premium Plaque Defence tar bort upp till tio gånger mer plack* för bästa möjliga resultat. G3 Premium Gum Care ger sju gånger friskare tandkött på bara två veckor*** och W Premium White tar bort 100 % fler fläckar på tre dagar*
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För komplett tand- och tandköttsvård

Mer djupgående rengöring, friskare tandkött och vitare tänder

  • 3-pack

  • Standardstorlek

  • Klickfäste

  • BrushSync-parning

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste

Tack vare den flexibla designen tar den bort upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga områden* för en riktig djuprengöring längs tandköttskanten och mellan tänderna.

Upp till Sju gånger friskare tandkött på bara två veckor***

Upp till Sju gånger friskare tandkött på bara två veckor***

Med borsthuvudet Philips Sonicare Premium Gum Care är även den djupaste rengöring skonsam. När tandborsten rör sig längs tandköttskanten absorberar Premium Gum Cares flexibla sidor och borst eventuellt överflödigt tryck så att ditt tandkött är skyddat även om du borstar för hårt. Borsten jobbar hårt för att ta bort plack och bakterier längs tandköttskanten vilket bidrar till att förbättra munhälsan. Tack vare borsthuvudets rundade design får du alltid bästa möjliga borstkontakt.

Tar bort upp till 100 % fler fläckar på tänderna på bara tre dagar*

Tar bort upp till 100 % fler fläckar på tänderna på bara tre dagar*

Täta borststrån i mitten av borsthuvudet Philips Sonicare Premium White arbetar hårt för att ta bort plack och fläckar från mat och dryck. Flexibla sidor gör att borststråna formas efter dina tänder och ditt tandkötts unika form för djuprengöring och ett bländande leende på bara tre dagar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

33

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Fördelar

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

05/01/2021

België

België

Verifierad köpare

Excellence

Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.

Fördelar

Qualité

Nackdelar

Prix des brossettes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. än ett DiamondClean-borsthuvud

  3. i Gum Care Mode jämfört med en vanlig tandborste, mätt av GBI

  4. BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag