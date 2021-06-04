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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
3-pack
Standardstorlek
Klickfäste
BrushSync-parning
Tack vare den flexibla designen tar den bort upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga områden* för en riktig djuprengöring längs tandköttskanten och mellan tänderna.
Med borsthuvudet Philips Sonicare Premium Gum Care är även den djupaste rengöring skonsam. När tandborsten rör sig längs tandköttskanten absorberar Premium Gum Cares flexibla sidor och borst eventuellt överflödigt tryck så att ditt tandkött är skyddat även om du borstar för hårt. Borsten jobbar hårt för att ta bort plack och bakterier längs tandköttskanten vilket bidrar till att förbättra munhälsan. Tack vare borsthuvudets rundade design får du alltid bästa möjliga borstkontakt.
Täta borststrån i mitten av borsthuvudet Philips Sonicare Premium White arbetar hårt för att ta bort plack och fläckar från mat och dryck. Flexibla sidor gör att borststråna formas efter dina tänder och ditt tandkötts unika form för djuprengöring och ett bländande leende på bara tre dagar.
4.8
av 5
33
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Fördelar
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Voile47
05/01/2021
België
Verifierad köpare
Excellence
Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.
Fördelar
Qualité
Nackdelar
Prix des brossettes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
än ett DiamondClean-borsthuvud
i Gum Care Mode jämfört med en vanlig tandborste, mätt av GBI
BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag