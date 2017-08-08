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Utgått

LED Inspection lampsCBL50 sladdlampa för motorhuvar

LPL24X1

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Se bättre, arbeta bättre

Philips LED-lampa för motorhuvar ger ett kraftfullt ljusflöde på 900 lumen som lyser upp arbetsområdet. LED-lampan för motorhuvar har en teleskopsutformning som kan justeras för upplysning av olika typer av motorutrymmen och kupéer.

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Belysningsverktyg för yrkesbruk

Se bättre, arbeta bättre

  • LED-lampa av hög kvalitet

  • 900 lm ljusflöde

  • Teleskophållare med krokar

  • Ultratunn design

Vid spridningsvinkel: upp till 100°

Vid spridningsvinkel: upp till 100°

Med den vida spridningsvinkeln på 100° kan du fokusera på specifika delar och få precis rätt mängd ljus.

Robust aluminiumhölje

Robust aluminiumhölje

Det robusta höljet är konstruerat för mycket tuffa arbetsmiljöer och och klassat enligt IK07.

Flexibelt fäste som kan dras ut från 1,2 till 1,7 meter

Flexibelt fäste som kan dras ut från 1,2 till 1,7 meter

Flexibelt fäste med mjukt hölje som skyddar bilens lack. Fästet kan dras ut från 1,2 till 1,7 meter och flyttas under arbetet på ett enkelt och flexibelt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

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