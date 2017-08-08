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Utgått
Se bättre, arbeta bättre
Philips LED-lampa för motorhuvar ger ett kraftfullt ljusflöde på 900 lumen som lyser upp arbetsområdet. LED-lampan för motorhuvar har en teleskopsutformning som kan justeras för upplysning av olika typer av motorutrymmen och kupéer.
LED-lampa av hög kvalitet
900 lm ljusflöde
Teleskophållare med krokar
Ultratunn design
Med den vida spridningsvinkeln på 100° kan du fokusera på specifika delar och få precis rätt mängd ljus.
Det robusta höljet är konstruerat för mycket tuffa arbetsmiljöer och och klassat enligt IK07.
Flexibelt fäste med mjukt hölje som skyddar bilens lack. Fästet kan dras ut från 1,2 till 1,7 meter och flyttas under arbetet på ett enkelt och flexibelt sätt.
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4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
WB77
08/08/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50