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Utgått
LPL28RECHX1
Se bättre, arbeta bättre
Philips Penlight Premium Gen2 ger en oöverträffad kombination av både högkvalitativt inspektionsljus och fokusljus, nytt aluminiumhölje och skydd mot kemikalier/vatten/damm i en enda smidig penna. Ett riktigt allt-i-ett-verktyg!
LED-lampa av hög kvalitet
145 lm + 120 lm-pekare
Robust aluminiumhölje
Laddningsbar via USB
Inspektionslampans hölje är inte bara stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och starka lösningsmedel.
"Philips Penlight Premium Gen2 har en spridningsvinkel på upp till 90° och lyser upp ett stort område så att du enkelt kan utföra snabba kontroller."
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