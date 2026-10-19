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Utgått

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Se bättre, arbeta bättre

Philips Penlight Premium Gen2 ger en oöverträffad kombination av både högkvalitativt inspektionsljus och fokusljus, nytt aluminiumhölje och skydd mot kemikalier/vatten/damm i en enda smidig penna. Ett riktigt allt-i-ett-verktyg!

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Arbetsverktyg med kompakt USB-laddningsbar LED-lampa

Se bättre, arbeta bättre

  • LED-lampa av hög kvalitet

  • 145 lm + 120 lm-pekare

  • Robust aluminiumhölje

  • Laddningsbar via USB

Mycket stöttålig – IK07

Mycket stöttålig – IK07

Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Inspektionslampans hölje är inte bara stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och starka lösningsmedel.

Vid spridningsvinkel: upp till 90°

"Philips Penlight Premium Gen2 har en spridningsvinkel på upp till 90° och lyser upp ett stort område så att du enkelt kan utföra snabba kontroller."

Tekniska specifikationer

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