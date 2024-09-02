Koncentrerad effekt – upp till 400 % starkare ljus

Bemästra ljuset på vägen. Våra Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor är noggrant utformade för att väcka din passion för körning. De ger en oöverträffad prestanda och den utomordentliga sikt du vill ha när du kör. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka på upp till 400 % mer än det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få en bättre sikt över vägen framför. Med våra lampor kan du navigera tryggt.