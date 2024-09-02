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LUM11020X2/10
11020X2
LUM11020X2
Exakt passform och enkel installation
För att kunna montera LED-strålkastarlampor i ditt fordon på ett säkert sätt behöver du eventuellt modellspecifika adaptrar. Philips adapterringar säkerställer att våra Philips H7 LED-lampor sitter ordentligt fast i de fordon som behöver dem.
Adapterringar av typ X
Förpackning med två adapterringar
För HL [≈H7], H7-LED
Gäller 12 V-fordon
Philips HL [H7], H7 LED*-lampor är lämpliga för de flesta fordonsmodeller, men vissa kan kräva adapterringar för att säkerställa säker montering. Se Philips kompatibilitetslistor** för att ta reda på om du behöver ytterligare adapterringar för att uppgradera bilens strålkastare till LED.
Philips LED-adapterringar är enkla att montera och garanterar perfekt passform och säker montering av H7 LED-lampor i fordonets strålkastare, där så krävs. Du hittar mer information om installationen av adapterringar i användarhandboken på Philips supportsida***.
Philips LED-adapterringar är tillverkade av hållbara material och tål de fysiska och termiska belastningarna vid fordonsanvändning. De har testats under de tuffaste förhållandena så att du kan njuta av den unika prestandan hos våra Philips HL [H7], H7 LED*-lampor i flera år.
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Recensioner
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Finns på philips.com/LEDcompatibility-check. Obs! Trafikgodkännandet för Philips Ultinon Pro6000-serien gäller endast när de monteras med Philips originaltillbehör, där så krävs. Mer information finns på Philips.com/roadlegalLED.
Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport.