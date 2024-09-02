Hitta rätt adapterring för ditt fordon

Philips HL [H7], H7 LED*-lampor är lämpliga för de flesta fordonsmodeller, men vissa kan kräva adapterringar för att säkerställa säker montering. Se Philips kompatibilitetslistor** för att ta reda på om du behöver ytterligare adapterringar för att uppgradera bilens strålkastare till LED.