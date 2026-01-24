ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

45 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-strålkastarlampa Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-strålkastarlampa Ultinon Pro9200
  • Bild av en enda produkt
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-strålkastarlampa Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-strålkastarlampa Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLOöverträffad LED-fordonsprestanda

LUM11362U92X2/10

11362U92X2

5

| (1) Recension

Bemästra ljuset, trotsa mörkret

Trotsa mörkret med Philips Ultinon Pro9200, höjdpunkten inom LED-uppgraderingsbelysningsprestanda. Dra nytta av den senaste LED-tekniken med upp till 400 %* högre ljusstyrka från en av de mest kompakta glödlamporna på marknaden.

Visa alla fördelar

Oöverträffad LED-fordonsprestanda

Bemästra ljuset, trotsa mörkret

  • LED-HL [≈H9/H11]

  • Upp till 400 % starkare ljus

  • Bred bilparkskompatibilitet

  • Förfinad stil och avancerad säkerhet

  • 2-pack

Ultrakompakt design för bred bilparkskompatibilitet

Ultrakompakt design för bred bilparkskompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysningstillämpning. Den tar 30 % mindre plats än föregångaren och är utformad för enkel montering även i de smalaste strålkastarna. Den är enkel att montera och har bra funktioner utan krångel som både hängivna förare och bilbyggare gillar.

Koncentrerad effekt – upp till 400 % starkare ljus

Koncentrerad effekt – upp till 400 % starkare ljus

Bemästra ljuset på vägen. Våra Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor är noggrant utformade för att väcka din passion för körning. De ger en oöverträffad prestanda och den utomordentliga sikt du vill ha när du kör. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka på upp till 400 % mer än det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få en bättre sikt över vägen framför. Med våra lampor kan du navigera tryggt.

Ljus, precis där det behövs

Ljus, precis där det behövs

Kör säkert och exakt med Philips Ultinon Pro9200. Tack vare den exakta placeringen av LED-chippen i Philips Ultinon Pro9200-lamporna har du ljus precis där du behöver det på vägen utan att blända mötande fordon. Våra lampor har också vår innovativa Philips SafeBeam-teknik, vilket ger den mest användbara strålen och ett reflexfritt mönster. Det innebär optimal sikt under körning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

1

Recension

4
3
2
1

24/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A brilliant upgrade!

These bulbs are awesome! The best upgrade I have made to my car

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance

Datum för användning 2025-12-24

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance

Datum för användning 2025-12-24

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Uppfyller inte ECE, ska inte användas på allmän väg. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.

  3. Philips Ultinon Pro9200 LED-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.