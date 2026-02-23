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18952X2
3-i-1-lösning
Få en 3-i-1-lösning* för Philips LED-lampornas instrumentpanelsvarningar och problem med ljusflödet med Philips CANbus-adaptrar. Philips CANbus-adaptrar säkerställer tillförlitlig och långvarig prestanda för dina LED-lampor i verkliga körförhållanden.
För [≈H7]-LED-uppgradering
Förhindra signal- och ljusfel
Enkel installation
Vattentät design
Ibland när LED-uppgraderingslampor monteras tolkas LED-lampans lägre strömförbrukning som ett fel på glödlamporna av fordonets säkerhetssystem. Då visas en felsignal på instrumentpanelen trots att LED-lamporna fungerar perfekt. För att undvika det här problemet rekommenderar vi att du använder en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter för Philips LED HL [H7]-lampor ansluts till bilens inbyggda säkerhetssystem för att eliminera falska felmeddelanden på instrumentpanelen. Förarna kan använda sina Philips LED-lampor utan problem.
LED-lampornas lägre strömförbrukning kan ibland orsaka strömvariationsproblem, vilket kan leda till försämrad prestanda på LED-strålkastarlamporna. Med en smart 3-i-1-funktion tillför Philips CANbus-adapter en extra kondensatorfunktion som eliminerar problem med flimmer och dimring. Njut av det bästa som dina Philips LED-uppgraderingslampor har att erbjuda med den senaste generationen Philips CANbus-adaptrar.
Alla fordonsmodeller är olika. De flesta kräver inte en Philips CANbus-adapter vid uppgradering till LED-lampor! För att ta reda på om en Philips CANbus-adapter behövs för din fordonsmodell kan du besöka Philips webbplats och se vår senaste onlinekompatibilitetslista**.
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2.4
av 5
5
Recensioner
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Fördelar
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Datum för användning 2026-01-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Datum för användning 2026-01-23
29/04/2025
España
Verifierad köpare
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Fördelar
Sin incidencias
Nackdelar
Debería estar "Pack completo"
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Datum för användning 2024-10-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Datum för användning 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Verifierad köpare
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Fördelar
Hvis det virker ja
Nackdelar
Når det ikke virker
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Datum för användning 2024-04-23
Den här recensionen skrevs för Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Datum för användning 2024-04-23
Undvik falska varningar på instrumentpanelen, förhindra flimmer och problem med ljusdämpning
Vi testar våra lampor och tillbehör kontinuerligt med fler fordonsmodeller och uppdaterar vår kompatibilitetslista regelbundet. Om din fordonsmodell inte finns med i listan har den inte testats än. Kontakta vår kundsupport.
Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport
3 års garanti (2 års standard + 1 års utökad garanti). Besök philips.com/auto-warranty för att registrera dig för en utökad garanti