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Accessories for LED upgradeCANBUS-adaptrar

18954X2

3-i-1-lösning

Få en 3-i-1-lösning* för Philips LED-lampornas instrumentpanelsvarningar och problem med ljusflödet med Philips CANbus-adaptrar. Philips CANbus-adaptrar säkerställer tillförlitlig och långvarig prestanda för dina LED-lampor i verkliga körförhållanden.

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Avancerat bilsystem

3-i-1-lösning

  • För [≈H8/H11/H16] LED-uppgradering

  • Förhindra signal- och ljusfel

  • Enkel installation

  • Vattentät design

Förhindra missvisande instrumentpanelssignaler

Ibland när LED-uppgraderingslampor monteras tolkas LED-lampans lägre strömförbrukning som ett fel på glödlamporna av fordonets säkerhetssystem. Då visas en felsignal på instrumentpanelen trots att LED-lamporna fungerar perfekt. För att undvika det här problemet rekommenderar vi att du använder en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter för Philips LED FL [H8/H11/H16]-lampor ansluts till bilens inbyggda säkerhetssystem för att eliminera falska felmeddelanden på instrumentpanelen. Förarna kan använda sina Philips LED-lampor utan problem.

Förhindra problem med flimmer och dimring

LED-lampornas lägre strömförbrukning kan ibland orsaka strömvariationsproblem, vilket kan leda till försämrad prestanda på LED-strålkastarlamporna. Med en smart 3-i-1-funktion tillför Philips CANbus-adapter en extra kondensatorfunktion som eliminerar problem med flimmer och dimring. Njut av det bästa som dina Philips LED-uppgraderingslampor har att erbjuda med den senaste generationen Philips CANbus-adaptrar.

Välj sinnesro

Alla fordonsmodeller är olika. De flesta kräver inte en Philips CANbus-adapter vid uppgradering till LED-lampor! För att ta reda på om en Philips CANbus-adapter behövs för din fordonsmodell kan du besöka Philips webbplats och se vår senaste onlinekompatibilitetslista**.

Tekniska specifikationer

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik falska varningar på instrumentpanelen, förhindra flimmer och problem med ljusdämpning

  2. Vi testar våra lampor och tillbehör kontinuerligt med fler fordonsmodeller och uppdaterar vår kompatibilitetslista regelbundet. Om din fordonsmodell inte finns med i listan har den inte testats än. Kontakta vår kundsupport.

  3. Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3 års garanti (2 års standard + 1 års utökad garanti). Besök philips.com/auto-warranty för att registrera dig för en utökad garanti