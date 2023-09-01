Förhindra missvisande instrumentpanelssignaler

Ibland när LED-uppgraderingslampor monteras tolkas LED-lampans lägre strömförbrukning som ett fel på glödlamporna av fordonets säkerhetssystem. Då visas en felsignal på instrumentpanelen trots att LED-lamporna fungerar perfekt. För att undvika det här problemet rekommenderar vi att du använder en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter för Philips LED HL [HB3/HB4]- och HL [HIR2]-lampor ansluts till bilens inbyggda säkerhetssystem för att eliminera falska felmeddelanden på instrumentpanelen. Förarna kan använda sina Philips LED-lampor utan problem.