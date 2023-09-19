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  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
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  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision
  • Avancerad styling och precision

Multigroom series 500011-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

MG5730/15

4.2
| (692) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Avancerad styling och precision
Philips 11-i-1 multritrimmer gör det enkelt att skapa din egen personlig stil. Du kan göra allt från att trimma och styla olika skäggstilar, ta bort näs- eller öronhår till att ansa kroppshåret eller klippa dig själv hemma. Den här serien multigroomers är utrustad med Philips mest avancerade klippteknik för en snabb och jämn klippning varje gång. Alla Philips Multigroomers är underhållsfria med självslipande skärelement och du behöver aldrig olja bladen.
Visa alla fördelar

11-i-1-trimmer för maximal mångsidighet

Avancerad styling och precision

  • 11 verktyg för ansikte, hår och kropp

  • Vår bästa klipprestanda

  • Upp till 80 minuters driftstid

  • Apparaten och tillbehören kan sköljas

Maximal precision med två gånger fler blad

Maximal precision med två gånger fler blad

Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.

11 verktyg för ansikte, hår och kropp

11 verktyg för ansikte, hår och kropp

Allt-i-ett-trimmern har olika tillbehör som kan användas för att klippa hår samt trimma och styla skägg, ta bort näs- och öronhår och trimma kroppshår.

Trimmer för skägg, hår och kropp

Trimmer för skägg, hår och kropp

Skärelement i metall för lång hållbarhet. Använd trimmern utan kam för rena, skarpa linjer för både skägg och hår eller för att trimma ner kroppshår. Du kan även klicka fast skägg-, hår- eller kroppskammarna om du vill ha olika längder när du stylar.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

692

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

19/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Skäggtrimmer

Tycker att den funkar jättebra, ingen risk att skära sig men funkar inte bra för att göra fina linjer i skägget

Fördelar

Lätt att använda

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

21/08/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt

Bra med många möjligheter och lätt att byta olika delar

Fördelar

Lätt att byta delar

Nackdelar

Något klumpig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

11/07/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

En vettig trimmer!

Fungerar perfekt! Enkel att hantera. Bra resultat. Genomtänkt produkt.

Fördelar

Bra enkel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp

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