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Fri frakt från 450 SEK
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11 verktyg för ansikte, hår och kropp
Vår bästa klipprestanda
Upp till 80 minuters driftstid
Apparaten och tillbehören kan sköljas
Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
Allt-i-ett-trimmern har olika tillbehör som kan användas för att klippa hår samt trimma och styla skägg, ta bort näs- och öronhår och trimma kroppshår.
Skärelement i metall för lång hållbarhet. Använd trimmern utan kam för rena, skarpa linjer för både skägg och hår eller för att trimma ner kroppshår. Du kan även klicka fast skägg-, hår- eller kroppskammarna om du vill ha olika längder när du stylar.
4.2
av 5
692
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Akilles
19/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Skäggtrimmer
Tycker att den funkar jättebra, ingen risk att skära sig men funkar inte bra för att göra fina linjer i skägget
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Jacksonsweden
21/08/2021
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt
Bra med många möjligheter och lätt att byta olika delar
Fördelar
Lätt att byta delar
Nackdelar
Något klumpig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Kurre1
11/07/2021
Sverige
Verifierad köpare
En vettig trimmer!
Fungerar perfekt! Enkel att hantera. Bra resultat. Genomtänkt produkt.
Fördelar
Bra enkel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp