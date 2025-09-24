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Multigroom series 5000 11-i-1, grooming kit för ansikte, hår och kropp
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MG5730/15
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Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
MultigroomKroppskam 5 mm
Beardtrimmer series 5000Precisionstrimmer
A00390 Nätadapter
2 mm skäggkam
Multigroom series 3000 Hårtrimmer
Klippenhet
Multigroom1 mm skäggkam
Multigroom 12 mm hårkam
MultigroomJusterbar skäggkam
Multigroom9 mm hårkam
Multigroom3 mm kroppskam
Multigroom16 mm hårkam
All-in-One-Trimmer/MultigroomNäs- och örontrimmer
Multigroom series 5000& 7000Miniskärblad
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Min Philips-nästrimmer fungerar inte
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
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