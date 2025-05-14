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  • Ett verktyg, komplett styling
  • Ett verktyg, komplett styling
  • Ett verktyg, komplett styling
  • Ett verktyg, komplett styling
  • Ett verktyg, komplett styling
  • Ett verktyg, komplett styling

All-in-One Trimmer5000-serien

MG5940/15

4.4
| (1779) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ett verktyg, komplett styling
Skapa din personliga look med den här mångsidiga trimmern som har 12 kvalitetsverktyg för att styla ansiktet, huvudet och kroppen. Självslipande blad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett, utan att de behöver oljas, för en exakt trimning.
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För ansikte, hår och kropp

Ett verktyg, komplett styling

  • 12-i-1: ansikte, huvud och kropp

  • Självslipande stålblad

  • BeardSense-teknik

Allt-i-ett för ansikte, huvud och kropp

Den här allt-i-ett-trimmern har 12 verktyg för alla dina trimningsbehov. Trimma och styla smidigt ditt ansiktshår, klipp håret och trimma kroppshåret.

Få en jämn trimning och skarpa kanter

Trimmern och dess många olika kammar ger 11 längdinställningar från 0,5 till 16 mm i precisionssteg om 1 mm för kortare och längre skäggstilar. Den smala designen på precisionstrimmerns tillbehör gör det enkelt att skapa skarpa kanter och fina detaljer. Snygga till kinderna, hakan och halsen med metalltrimmern för att fullända din look.

Säg farväl till kroppshår

Raka smidigt nedanför halsen med vårt kroppstillbehör. Ett unikt hudskyddssystem skyddar känsliga områden samtidigt som du rakar så nära som 0,5 mm. Du kan även trimma kroppshår med kammen med klickfäste.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

1779

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

14/05/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

15/07/2024

Sverige

Sverige

Fantastisk batteritid

Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.

Fördelar

Batteritid och tillbehör

Nackdelar

inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

21/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar bra

Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter