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        Utgått

        Bärbar DVD-spelare

        PET704K/00

        Underhållning som du tar med dig på resan.

        Luta dig tillbaka, slappna av och se filmer på resan på Philips PET704 med en 7-tums TFT LCD skärm. Njut av favoritfilmerna på DVD, musik på MP3-CD och CD eller titta på JPEG-bilder när som helst, var som helst.

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        Underhållning som du tar med dig på resan.

        Biladapter och praktisk fjärrkontroll medföljer

        Förutom den medföljande biladaptern för användning i bilen kan du också använda den bärbara spelaren och titta på DVD-skivor hemma genom att helt enkelt ansluta den till TV:n. Luta dig tillbaka och njut av dina favorit-DVD-skivor. Använd den medföljande fjärrkontrollen till att styra uppspelningsfunktionen.

        Upp till 2,5 timmars uppspelningstid med laddningsbart batteri

        Ett inbyggt och kompakt laddningsbart batteri ger ström länge. Du kan få upp till 2,5 timmars konstant videouppspelning med en enda laddning.

        Spela upp DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW och (S)VCD

        Spela upp DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW och (S)VCD

        Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD-skivorna på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW och (S)VCD – alla kan spelas upp på spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning.

        Tekniska specifikationer

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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