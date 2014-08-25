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Utgått
PHC120/00
Växla mellan musik och samtal
Tack vare headsetkabeln och den inbyggda fjärrkontrollen behöver du aldrig mer missa ett samtal
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
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