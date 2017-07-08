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Utgått
PR3840/00
Har bevisats ge smärtlindring*
Tyvärr, har Philip PulseRelief utgått från vårt sortiment. Har du denna produkt sedan tidigare och behöver fler elektroder, hör av dig till vår kundtjänst. Den tillhörande appen ”Philips Treatment” kommer inte att uppdateras, vilket betyder att den på sikt kommer sluta fungera. Är du en befintlig användare av PulseRelief och har frågor om appen eller elektroderna, hör gärna av dig till oss. <br><br>
App-kontrollerad
15 TENS- och 5 EMS-program
60 intensitetsnivåer
Kompatibel med iOS & Android
Du kan styra behandlingen via Bluetooth-strömsparning på en iOS- eller Android-enhet (se specifikationerna för kompatibilitet) för att få en hög grad av rörlighet medan du använder PulseRelief. Det gör att du kan fortsätta med dina dagliga aktiviteter utan att störas av sladdar.
PulseRelief har en mängd olika behandlingsprogram. Enheten har 15 TENS-program (transkutan elektrisk nervstimulering) och 5 EMS-program (elektrisk muskelstimulering) för varierande behandlingsmöjligheter. De 15 TENS-programmen kan användas för att lindra mild till måttlig kronisk smärta i muskler och leder samt lindra artrossmärta och kronisk smärta i allmänhet.* De 5 EMS-programmen ger stimulering och kan även stärka musklerna.
I PulseRelief-appen finns en behandlingskalender. Med en knapptryckning får du en omfattande översikt över din personliga behandlingshistorik. Du kan använda den här översikten för att optimera smärtbehandlingen (i samråd med din vårdkontakt eller på egen hand).
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3.7
av 5
48
Recensioner
Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Gail
14/09/2016
Sverige
En modern tens
Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Yossan
03/07/2016
Sverige
Verifierad köpare
Toppenbra smärtlindring!
Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165