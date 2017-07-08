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Utgått

PulseReliefTrådlös smärtlindring med TENS- teknologi&lt;br>

PR3840/00

3.7

| (48) Recensioner

Har bevisats ge smärtlindring*

Tyvärr, har Philip PulseRelief utgått från vårt sortiment. Har du denna produkt sedan tidigare och behöver fler elektroder, hör av dig till vår kundtjänst. Den tillhörande appen ”Philips Treatment” kommer inte att uppdateras, vilket betyder att den på sikt kommer sluta fungera. Är du en befintlig användare av PulseRelief och har frågor om appen eller elektroderna, hör gärna av dig till oss. &lt;br>&lt;br>

Visa alla fördelar

Appstyrd, trådlös smärtlindring

Har bevisats ge smärtlindring*

  • App-kontrollerad

  • 15 TENS- och 5 EMS-program

  • 60 intensitetsnivåer

  • Kompatibel med iOS & Android

Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet

Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet

Du kan styra behandlingen via Bluetooth-strömsparning på en iOS- eller Android-enhet (se specifikationerna för kompatibilitet) för att få en hög grad av rörlighet medan du använder PulseRelief. Det gör att du kan fortsätta med dina dagliga aktiviteter utan att störas av sladdar.

20 behandlingar med 60 intensitetsnivåer

PulseRelief har en mängd olika behandlingsprogram. Enheten har 15 TENS-program (transkutan elektrisk nervstimulering) och 5 EMS-program (elektrisk muskelstimulering) för varierande behandlingsmöjligheter. De 15 TENS-programmen kan användas för att lindra mild till måttlig kronisk smärta i muskler och leder samt lindra artrossmärta och kronisk smärta i allmänhet.* De 5 EMS-programmen ger stimulering och kan även stärka musklerna.

Behandlingskalender för en strukturerad översikt

I PulseRelief-appen finns en behandlingskalender. Med en knapptryckning får du en omfattande översikt över din personliga behandlingshistorik. Du kan använda den här översikten för att optimera smärtbehandlingen (i samråd med din vårdkontakt eller på egen hand).

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

48

Recensioner

08/07/2017

Sverige

Sverige

Dyrt men värt pengarna.

Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

14/09/2016

Sverige

Sverige

En modern tens

Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

03/07/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Toppenbra smärtlindring!

Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

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Ansvarsfriskrivningar

  1. M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165