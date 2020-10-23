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Utgått
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PR3840/00
Utgått
Snabbstartguide
Snabbstartguide, readme
Var kan jag köpa TensRelief/PulseRelief-elektroder?
Är Philips PulseRelief lämplig för mig/patienten?
Kan jag återanvända TensRelief/PulseRelief-elektroder?
Vilka telefoner/surfplattor kan jag använda med Philips-behandlingsappen?
Finns det elektroder i olika storlekar?
Körs/fortsätter Philips-behandlingsappen i bakgrunden?
Hur länge kan jag använda TensRelief/PulseRelief?
Hur rengör jag TensRelief/PulseRelief?
Hur används Philips PulseRelief?
Hur ska jag förvara elektroderna?
Var ska jag sätta PulseRelief-elektroderna?
Kan jag styra flera PulseRelief-enheter med en Philips-behandlingsapp?
Indikatorn för batteristatus på TensRelief/PulseRelief-enheten har ett fast orange sken
Jag upplevde en obehaglig känsla när jag vidrörde kontakterna på TensRelief/PulseRelief-enheten eller elektroderna.
På Philips-behandlingsappens skärm står meddelandet channel interrupted (kanal avbruten). Jag kan inte öka intensitetsnivån och påbörja en behandling.
Philips-behandlingsappen parkopplas inte.
Jag har problem med att ladda ned Philips-behandlingsappen.
TensRelief/PulseRelief-stimuleringen känns annorlunda eller mindre behaglig än normalt.
Jag kan inte ladda ned/installera Philips-behandlingsappen.
Jag kan inte upprätta en anslutning med enheten i Philips-behandlingsappen.
Jag hittar inte Philips-behandlingsappen i App Store eller Google Play Butik.
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten