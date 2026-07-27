OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken

Garanterat inga brännmärken på några typer av tyg som går att stryka, oavsett vilken ånginställning du väljer, tack vare OptimalTEMP-tekniken. Du kan tryggt stryka alla typer av plagg, från sidenblusar till bomullsskjortor. Vi garanterar att din ångstation aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger, även om strykjärnet lämnas utan uppsikt. Du kan tryggt lämna det på kläderna eller strykbrädan.