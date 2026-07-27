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  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*
  • Den kraftfullaste ångstationen*

PerfectCare ångstation 8000 SeriesKlädvård

PSG8300/20

Den kraftfullaste ångstationen*
Den nya 8000 Series är marknadens kraftfullaste ångstation och anpassar sig efter din strykhastighet med den smarta AI-rörelsen. OptimalTemp-teknik ger garanterat inga brännskador på några strykbara tyger. Det har aldrig varit enklare att stryka!
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AI-sensor som anpassar ångan efter din strykhastighet

Den kraftfullaste ångstationen*

  • Upp till 215 g/min ånga och ångpuff på 850 g

  • OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg

  • Intelligent automatisk ånga med rörelsesensor

  • 1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,4 liter

  • Easy De-Calc-system för enkelt underhåll

TurboPower-ångmotor för kraftfull ånga

TurboPower-ångmotor för kraftfull ånga

TurboPower-ångmotor för en bättre strykupplevelse – kraftfullare ångflöde utan avbrott. TurboPower-motorn minskar våta fläckar på kläderna under strykning*, så att du kan hänga upp dem direkt utan att vänta på att de ska torka.

OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken

OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken

Garanterat inga brännmärken på några typer av tyg som går att stryka, oavsett vilken ånginställning du väljer, tack vare OptimalTEMP-tekniken. Du kan tryggt stryka alla typer av plagg, från sidenblusar till bomullsskjortor. Vi garanterar att din ångstation aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger, även om strykjärnet lämnas utan uppsikt. Du kan tryggt lämna det på kläderna eller strykbrädan.

Intelligent automatisk ånga för enkel strykning

Intelligent automatisk ånga för enkel strykning

Smart AI-rörelsesensorteknik känner av när du för strykjärnet över kläderna och släpper automatiskt ut kraftfull ånga. Du kan stryka snabbt och enkelt medan strykjärnet sköter ångan åt dig.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Ångflöde (norm IEC60311) jämfört med andra ångstationer, juni 2025.

  2. Jämfört med PSG8000S

  3. Jämfört med MAX-läge

  4. Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.