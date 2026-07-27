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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
PSG8300/20
Upp till 215 g/min ånga och ångpuff på 850 g
OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg
Intelligent automatisk ånga med rörelsesensor
1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,4 liter
Easy De-Calc-system för enkelt underhåll
TurboPower-ångmotor för en bättre strykupplevelse – kraftfullare ångflöde utan avbrott. TurboPower-motorn minskar våta fläckar på kläderna under strykning*, så att du kan hänga upp dem direkt utan att vänta på att de ska torka.
Garanterat inga brännmärken på några typer av tyg som går att stryka, oavsett vilken ånginställning du väljer, tack vare OptimalTEMP-tekniken. Du kan tryggt stryka alla typer av plagg, från sidenblusar till bomullsskjortor. Vi garanterar att din ångstation aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger, även om strykjärnet lämnas utan uppsikt. Du kan tryggt lämna det på kläderna eller strykbrädan.
Smart AI-rörelsesensorteknik känner av när du för strykjärnet över kläderna och släpper automatiskt ut kraftfull ånga. Du kan stryka snabbt och enkelt medan strykjärnet sköter ångan åt dig.
Recensioner
Ångflöde (norm IEC60311) jämfört med andra ångstationer, juni 2025.
Jämfört med PSG8000S
Jämfört med MAX-läge
Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.