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Den här produkten
Accessories
Quick Clean Pod
449,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Extra rakhuvuden
490,00 kr
449,00 kr
449,00 kr
S5884/38
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5889/11
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
S7886/55
Djuprengöring på bara 1 minut
Aktivt smörjmedel
Fräsch doft
Hudvänlig lösning
Philips exklusiva hygieniska sammansättning i kombination med ett filter med flera rutnät tar bort avklippt hår effektivt och gör rakapparaten tio gånger renare jämfört med om du använder enbart vatten*
Rengöringspatronen avger en fräsch doft och ger en ren känsla när du rakar dig.
Varje Philips-rengöringspatron är effektiv i cirka 30 rengöringscykler med daglig användning och upp till tre månader med veckovis användning. Det är en hel årstid med ren och hygienisk rakning.
3.8
av 5
67
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fördelar
Snabbt och enkelt.
Nackdelar
Inga än så länge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fördelar
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Nackdelar
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Fördelar
Fantastic
Nackdelar
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen