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  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden

Shaver Series 5000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S5885/35

4.3
| (3606) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Effektiv rakning, skonsam mot huden
Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

Shaver Series 5000 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Shaver Series 5000
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

1 549,00 kr

  • Accessories

    Accessories
    Quick Clean Pod

    449,00 kr

  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
    Extra rakhuvuden

    490,00 kr

1 549,00 kr

1 549,00 kr

med SkinIQ-teknik

Effektiv rakning, skonsam mot huden

  • SteelPrecision-rakblad

  • PowerAdapt-sensor

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

  • Integrerad uppfällbar trimsax

  • 7 års livslängd för motor och batteri

Kraftfulla prestanda i varje drag

Kraftfulla prestanda i varje drag

SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Anpassar sig efter skägget för enkel rakning

Anpassar sig efter skägget för enkel rakning

Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av hårets densitet 250 gånger per sekund. Tekniken anpassar dynamiskt klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Flexibla rakhuvuden som följer ansiktets konturer

Flexibla rakhuvuden som följer ansiktets konturer

Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360° för att följa ansiktets konturer. Få optimal hudkontakt för en noggrann och behaglig rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3606

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

02/06/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rekommenderas

Funkar alldeles utmärkt - inget behov av att "nöta" mot huden någon längre tid.

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-04-19

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-04-19

22/04/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Håller vad den lovar

Fungerar helt enligt förväntan Klipper OK, bekväm, snabb laddning

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-03-18

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-03-18

10/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Torr och våt rakning är plus

Helt ok maskin för mina behov samt att batteriet räcker c:a 18 dagar för mig. Obs laddas via datorns USB c kontakt, Kabeln medföljer 5887/98 paket.

Fördelar

Våt/torr rakning

Nackdelar

inga för mig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Testad mot Philips 3000-serien.