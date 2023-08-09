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Minuter
59
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Sekunder
QCP20/00
Få en hygienisk rakning varje dag
Om du använder Quick Clean Pod efter varje rakning behåller du rakapparaten i nyskick. Den tar bort hår effektivt och gör rakapparaten tio gånger renare jämfört med om du använder enbart vatten*
Djuprengöring på bara 1 minut
Aktivt smörjmedel
Fräsch doft
Hudvänlig lösning
Philips exklusiva hygieniska sammansättning i kombination med ett filter med flera rutnät tar bort avklippt hår effektivt och gör rakapparaten tio gånger renare jämfört med om du använder enbart vatten*
Rengöringspatronen avger en fräsch doft och ger en ren känsla när du rakar dig.
Varje Philips-rengöringspatron är effektiv i cirka 30 rengöringscykler med daglig användning och upp till tre månader med veckovis användning. Det är en hel årstid med ren och hygienisk rakning.
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3.8
av 5
70
Recensioner
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fördelar
Snabbt och enkelt.
Nackdelar
Inga än så länge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Datum för användning 2022-07-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Datum för användning 2022-07-09
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fördelar
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Nackdelar
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Datum för användning 2022-02-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Datum för användning 2022-02-14
mmg01
28/10/2026
United Kingdom
Good investment for your razor and razor head life
Excellent product - cleans my razor like new. I use it once a week and my last cartridge easily outlasted the 3 month guideline, especially if you rinse the razor before using. This way still leaves razor spotless and smelling great. Expensive if you used everyday and changed every month.
Fördelar
Works well prolongs shaver life. Smells great. Cleans like new.
Nackdelar
Too Expensive
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Datum för användning 2026-10-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Datum för användning 2026-10-21
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen