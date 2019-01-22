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Utgått

Multigroom series 3000Trimningssats

QG3150/30

3.7

| (26) Recensioner

Överlägsen synlighet, maximal precision

Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.

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Överlägsen synlighet, maximal precision

  • Plus

  • 7-i-1

7 tillbehör för obegränsade frisyralternativ

7 tillbehör för obegränsade frisyralternativ

Ett utbud av tillbehör som gör att du kan styla, underhålla och definiera ditt hår eller ansiktshår som du vill.

MicroBlade-teknik för oöverträffad precision

MicroBlade-teknik för oöverträffad precision

Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.

Vassare än titan*: blad i härdat stål ger lång livslängd

Vassare än titan*: blad i härdat stål ger lång livslängd

De självslipande bladen i härdat Inox-stål är vassare än titan*.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

26

Recensioner

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

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