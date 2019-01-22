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Utgått
QG3150/30
Överlägsen synlighet, maximal precision
Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.
Plus
7-i-1
Ett utbud av tillbehör som gör att du kan styla, underhålla och definiera ditt hår eller ansiktshår som du vill.
Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.
De självslipande bladen i härdat Inox-stål är vassare än titan*.
3.7
av 5
26
Recensioner
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Verifierad köpare
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles