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  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning

OneBlade2 SkinProtect-blad

QP229/50

4
| (183) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Lätt och hudvänlig intimrakning
SkinProtect-rakbladet ger ett extra skyddslager mot hudirritation för känsliga armhålor och intimområdet.
Visa alla fördelar
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

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Raka och trimma med extra hudskydd

Lätt och hudvänlig intimrakning

  • Lätt och hudvänlig intimrakning

  • 2 ersättningsblad

  • Passar på alla OneBlade-handtag

  • Bladet håller i upp till fyra månader*

Skyddar känsliga områden

Skyddar känsliga områden

SkinProtect-rakbladet ger ett extra skyddslager mot hudirritation för känsliga armhålor och intimområdet.

Raka enkelt i båda riktningar

Raka enkelt i båda riktningar

Det dubbelsidiga bladet gör att du kan raka i båda riktningarna för att enkelt nå svåråtkomliga ställen, skapa rena linjer eller styla lite extra precis där du vill.

Rakblad som varar i upp till 4 månader*

Rakblad som varar i upp till 4 månader*

Slitstarka blad i rostfritt stål har utformats för att hålla länge. För optimala prestanda behöver du bara byta ut varje blad var fjärde månad**. Det är enkelt och går smidigt att byta ut bladet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

183

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

02/11/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fördelar

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Nackdelar

Ej upptäckt några ännu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fördelar

Kan allt i stort sett.

Nackdelar

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

29/08/2017

Suomi

Suomi

oikea suunta

Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.

  2. Återvinningsbar pappersbaserad förpackning