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Fri frakt från 450 SEK
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Lätt och hudvänlig intimrakning
2 ersättningsblad
Passar på alla OneBlade-handtag
Bladet håller i upp till fyra månader*
SkinProtect-rakbladet ger ett extra skyddslager mot hudirritation för känsliga armhålor och intimområdet.
Det dubbelsidiga bladet gör att du kan raka i båda riktningarna för att enkelt nå svåråtkomliga ställen, skapa rena linjer eller styla lite extra precis där du vill.
Slitstarka blad i rostfritt stål har utformats för att hålla länge. För optimala prestanda behöver du bara byta ut varje blad var fjärde månad**. Det är enkelt och går smidigt att byta ut bladet.
4.0
av 5
183
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Verifierad köpare
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Fördelar
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Nackdelar
Ej upptäckt några ännu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Fördelar
Kan allt i stort sett.
Nackdelar
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
jahome
29/08/2017
Suomi
oikea suunta
Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.
Återvinningsbar pappersbaserad förpackning