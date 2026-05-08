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  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning
  • Lätt och hudvänlig intimrakning

OneBladeIntimate

QP1924/20

4
| (292) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Lätt och hudvänlig intimrakning
SkinProtect-rakbladet ger ett extra skyddslager mot hudirritation för känsliga armhålor och intimområdet.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Raka och trimma med extra hudskydd

Lätt och hudvänlig intimrakning

  • Lätt och hudvänlig intimrakning

  • 1 SkinProtect-blad

  • 1 trimkam

  • 100 % vattentät

  • Laddningsbar, våt och torr användning

Skyddar känsliga områden

Skyddar känsliga områden

SkinProtect-rakbladet ger ett extra skyddslager mot hudirritation för känsliga armhålor och intimområdet.

Dubbelriktad rakning och trimning, 100 % vattentät, USB-A-laddning

Dubbelriktad rakning och trimning, 100 % vattentät, USB-A-laddning

Nu är vår berömda OneBlade-teknik redo för dina armhålor och de intima områdena där nere, oavsett hur länge du har låtit håret växa. Medan den snabba skärenheten plöjer igenom allt hår med en hastighet på 100 gånger per sekund, skyddar de rundade kanterna och bryggan på hudskyddet och de rundade ändarna huden där under och där nere.

Monterbar 3 mm kam för att enkelt trimma håret

Monterbar 3 mm kam för att enkelt trimma håret

Vill du lämna kvar lite hår? Trimma håret i intimområdet och armhålorna som du vill ha det. Klicka bara fast den monterbara trimningskammen på 3 mm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

292

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

08/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Riktigt bra

Fungera riktigt bra och lätt att använda samt att den inte hugger tag i håret

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-05-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-05-07

24/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Leaves me with soft, smooth skin

I wish I had purchased this earlier and saved myself a lot of nicks, red skin and pain! It seemed to be a bit expensive at first glance but the razor is well engineered, and easy to manipulate it around difficult contours by holding it with just three fingers. The fact that it does not have a trailing power lead and it is so light weight, is a considerable advantage when trying to shave delicate areas. I discovered that it is better to use it on dry skin. When I used it on wet skin and then towel dried the area, I noticed lots of the finer, lighter coloured hairs had been missed. No fault of the razor, but simply because the hairs were not as visible to me, because they were wet. Shaving on dry skin was not painful. After shaving is complete, I discovered that soaking the area in comfortably warm water and then applying "baby oil", removed any minor discomfort that may have been suffered. The skin is left amazingly smooth. Even two days after shaving, it is not easy to find any hairs. After about four days, there are tiny, perhaps 1mm, fine hairs visible but the smoothness is still there. Although this shaver is primarily intended for the personal areas, I found it was very handy for removing the hairs from my top lip. An area that my Philips three head rotary shaver seems to have a slight problem with.

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/22 Intimate

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/22 Intimate

13/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

It was very easy to handle particularly on sensitive or hard-to-reach areas. The skin guard attachment and rounded blade edges add an extra layer of safety, making it ideal for the intimate areas without causing irritation or nicks. It gave a close trim and minimal irritation. It can last up to 45 min and takes 8 to charge. Only negative is that it doesn't come with a bag or case to keep it in.

Fördelar

Safe and gentle. Easy to clean - maintain. Affordable blade replacements

Nackdelar

Not smooth, clean shave. No case

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/30 Intimate

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP1924/30 Intimate

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.