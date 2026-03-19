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OneBlade 360 with ConnectivityAnsikte + kropp

QP4631/65

4.3
| (4425) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Connected - Optimera din rutin
Med nya OneBlade 360 kan du trimma, styla och raka alla hårlängder enklare. Raka och trimma enkelt även de mest svåråtkomliga områdena med färre* drag. Du behöver inte använda flera steg eller verktyg. OneBlade gör allt.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

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Den här produkten

OneBlade 360 with Connectivity Ansikte + kropp

OneBlade 360 with Connectivity
Ansikte + kropp

619,00 kr

  • OneBlade 360

    OneBlade 360
    Ersättningsrakblad 2-pack

    299,00 kr

619,00 kr

619,00 kr

Trimma, styla och raka - med ett enda verktyg

Connected - Optimera din rutin

  • Trimma, styla, raka

  • 360-gradersblad

  • 5-i-1 justerbar kam

  • Anpassad och ansluten upplevelse

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har en revolutionerande teknik utformad för skäggtrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet (12 000 gånger per minut) så den är effektiv – även på längre skäggstrån.

Innovativt 360-rakblad

Innovativt 360-rakblad

Det innovativa 360-rakbladet är flexibelt för att bibehålla öka hudkontakt och säkerställa kontroll. Trimma och raka enkelt, även de mest svåråtkomliga områdena, med färre drag och större komfort (jämfört med QP210).

5-i-1 justerbar kam

5-i-1 justerbar kam

Inga fler lösa skäggkammar. Gör mer med mindre med den nya justerbara 5-i-1-kammen. Unik design - öppen kam för en effektiv trimning utan hårstrån som fastnar. Säg hej då till avbrott i din rutin – även på långt och tjockt hår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

4425

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

19/03/2026

Sverige

Sverige

Perfekt för vitt och hård skäggstubb

Jag kan bara beskriva min upplevelse. Jag hade kämpat länge för att kunna raka mitt vita och hårda skäggväxt med vanliga rakapparater eller med vanliga rakblad. Inga av alternativen var bra för mig och min hud. Rakapparaterna hade svårt att raka slätt om jag inte höll på minst 30 min. Det gillade inte min hud. Rakblad gick bra att raka slätt. Men jag fick hårsäcksinflammation av det. Tillslut så tänkte jag att jag testar oneblade. Det slutade med kärlek mellan oneblade rakningen, mitt skägg och hud. Det går toksnabbt med rakningen. Oneblade rakar slätt också och i alla fall jag får inga hud irritationer av rakningen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte

01/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Oneblade

Den bästa och smidigaste rakattribut jag någonsin haft. Rekommenderas

Fördelar

Smidig, lättanvänd, tar ingen plats

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte

04/04/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Better than I expected

Having been bombarded with ads for the OneBlade, I've just taken it as "just another trimmer with great marketing". The only reason I ended up buying it was that my old trimmer decided to catch on fire after a few years of good use - and this was the only other one I found that charged with USB instead of some proprietary brick. However, I've been more than impressed with it. It actually is good enough to replace all my shaving things, including my "skin close" shaving machine. It's good for shaping, properly cleaning down to the skin, easy to clean and so far has never gotten stuck in the skin (something that my previous trimmer always did). I've even used it for the armpit without cuts. Good stuff!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med föregångaren QP210

  2. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.