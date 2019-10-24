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Utgått

SmartClickSkäggtrimmertillbehör

RQ111/50

2.1

| (197) Recensioner

Visa upp din stil

Skäggtrimmertillbehöret kan fästas på din Philips SensoTouch- eller arcitec-rakapparat så att du kan forma skägget som du vill.

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  • SmartClick-tillbehör

  • 5 längdinställningar

Skägg- och mustaschkam med 5 längdinställningar

Skägg- och mustaschkam med 5 längdinställningar

Med skägg- och mustaschkammen kan du få ett perfekt skägg på upp till 5 mm.

Kan lätt fästas och tas bort

Kan lätt fästas och tas bort

Förvandla rakapparaten till en trimmer i 2 enkla steg. 1. Ta bort rakhuvudet från rakapparaten. 2. Fäst skäggtrimmern på apparaten.

Precisionstrimmer för att skapa detaljerna som definierar din stil

Precisionstrimmer för att skapa detaljerna som definierar din stil

Ta enkelt bort kammen för att använda precisionstrimmern med en 0,5 mm stubbinställning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.1

av 5

197

Recensioner

24/10/2019

Sverige

Sverige

Perfekt Philips

Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Datum för användning 2018-11-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Datum för användning 2018-11-08

03/03/2020

España

España

Verifierad köpare

Maravilloso como todo lo de Philips

Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare

Fördelar

Siempre lo recomendaria

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Datum för användning 2018-03-03

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Datum för användning 2018-03-03

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