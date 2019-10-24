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Utgått
RQ111/50
Visa upp din stil
Skäggtrimmertillbehöret kan fästas på din Philips SensoTouch- eller arcitec-rakapparat så att du kan forma skägget som du vill.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S9985/35R1
S5420/06R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
SmartClick-tillbehör
5 längdinställningar
Med skägg- och mustaschkammen kan du få ett perfekt skägg på upp till 5 mm.
Förvandla rakapparaten till en trimmer i 2 enkla steg. 1. Ta bort rakhuvudet från rakapparaten. 2. Fäst skäggtrimmern på apparaten.
Ta enkelt bort kammen för att använda precisionstrimmern med en 0,5 mm stubbinställning.
2.1
av 5
197
Recensioner
Razmus
24/10/2019
Sverige
Perfekt Philips
Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Datum för användning 2018-11-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Datum för användning 2018-11-08
Nalapa
03/03/2020
España
Verifierad köpare
Maravilloso como todo lo de Philips
Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare
Fördelar
Siempre lo recomendaria
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Datum för användning 2018-03-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Datum för användning 2018-03-03