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Utgått
DualPrecision och GyroFlex2D
45 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn.
Precisionstrimmer
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
Utmärkelser
4.0
av 5
443
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Cleanshaven
31/01/2016
United Kingdom
Great shaver
Great shaver, but what a load of hassle registering the product for extended warranty-was a joke. Finally registered as a different model- hope i dont need to use the warranty, coz it doesnt match product and I wonder what hassle that might bring?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
uncle
28/01/2016
United Kingdom
Excellent product without a shread of doubt
This is the second one I bought although one bought in 2011 is working reasonably well the battery is getting little sluggish. Having two similar one will allow me to discharge and recharge each shaver to full extent and increase the battery life. Also cleaning every week with Phillips HQ110, shaving head spray. Key for extending the shaver life is to shave/clean dry then wet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
tim74
30/11/2015
United Kingdom
shaver 7000
only used once but best dry shave ever. old shaver not a Philips left stubble under chin but this Philips shaves it all off. well done Philips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.