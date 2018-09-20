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Utgått
DualPrecision och GyroFlex2D
50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Precisionstrimmer
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
DualPrecision-rakhuvudena har rännor för rakning av normala hårstrån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
3.9
av 5
246
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
monsterp
20/09/2018
United Kingdom
Great value wet or dry shaving
I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kamiljp
23/02/2018
United Kingdom
Great razor. My Best choice.
A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Spudy
08/11/2015
United Kingdom
Delight
Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.