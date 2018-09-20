ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

Back to Routine

20% rabatt med rabattkupongen* B2R20

Köp nu

  • Mjuk beröring, slät rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mjuk beröring, slät rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Utgått

Shaver series 7000 SensoTouchRakapparat för våt- och torrakning

RQ1155/17

3.9
| (246) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Mjuk beröring, slät rakning
Den nya elektriska rakapparaten Philips SensoTouch RQ1155 ger en mjuk beröring och en slät rakning. GyroFlex 2D-systemet anpassar sig lätt till ansiktets konturer och rakar till och med den kortaste stubben med sina DualPrecision-rakhuvuden.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Mjuk beröring, slät rakning

  • DualPrecision och GyroFlex2D

  • 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

  • Precisionstrimmer

GyroFlex 2D-systemet följer enkelt varje kurva

GyroFlex 2D-systemet följer enkelt varje kurva

Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.

DualPrecision rakar av även den kortaste stubben

DualPrecision rakar av även den kortaste stubben

DualPrecision-rakhuvudena har rännor för rakning av normala hårstrån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

246

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

20/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value wet or dry shaving

I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

23/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great razor. My Best choice.

A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver

08/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Delight

Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 