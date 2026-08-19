Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
ANSIKTE – rakapparater
Alla serier
Shaver series 7000 SensoTouch rakapparat för våt- och torrakning
Utgått
Support
RQ1160/16
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Användarhandbok
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
Alla (5)
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur rengör jag min Philips-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Shaver series 7000 SensoTouchSkärhuvud
Rengöringsspray för rakhuvuden
Jet Clean-rengöringslösning
Skyddskåpa
Laddningsställ för rakapparat
ShaversRengöringsborste
Shaver series 7000& 9000Nederdel till skärhuvud
Min Philips Jet Clean rengör inte min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat laddas inte
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till