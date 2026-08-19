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SensoTouch rakapparat för våt- och torrakning
Utgått
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RQ1160/17
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Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Hur rengör jag min Philips-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Shaver series 7000 SensoTouchSkärhuvud
Rengöringsspray för rakhuvuden
Jet Clean-rengöringslösning
Skyddskåpa
Laddningsställ för rakapparat
ShaversRengöringsborste
Shaver series 7000& 9000Nederdel till skärhuvud
Min Philips Jet Clean rengör inte min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat laddas inte