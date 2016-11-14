Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Back to Routine
20% rabatt med rabattkupongen* B2R20
Utgått
RQ1175/16
DualPrecision och GyroFlex2D
50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Skäggtrimmer och fodral
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
4.0
av 5
254
Recensioner
Jonte06
14/11/2016
Sverige
Verifierad köpare
En mycket bra rakapparat.
Den är mycket lätt att använda, både vid torr rakning och våt rakning. Laddar fort och lätt att göra ren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
PeterFM
15/08/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Best shaver I have ever had
I have been using electric shavers for more than 30 years. My newly acquired series 7000 shaver gives me the closest shave I have ever had from an electric shaver. Also it now takes me half the time to shave. A brilliant product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
PanPedro
06/05/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Only place to guarantee genuine item and price was fair.
Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.